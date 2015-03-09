ضبط سائق بحوزته 840 قرصا مخدرا قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بالمنوفية من ضبط سائق بحوزته 840 قرصا مخدرا قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز شرطة السادات بورود معلومات تفيد قيام المدعو "حسام.أ.م.أ" 30 عاما سائق، مقيم دائرة مركز بدر، بالتردد على دائرة المركز لترويج تجارة من الأقراص المخدرة بين المتعاطين مستخدماً السيارة رقم ب ع س 5164 نقل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته عدد 840 قرصا مخدرا لعقار الترامادول ومبلغ مالى قدرة 700 جنيه، وهاتف محمول مستقلاً السيارة المشار إليها بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3513 جنح مركز السادات لسنة 2015 م، وجارى العرض على النيابة .