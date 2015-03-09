أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سائق بحوزته 840 قرصا مخدرا قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

Google+ Print
ضبط سائق بحوزته 840 قرصا مخدرا قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية ضبط سائق بحوزته 840 قرصا مخدرا قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بالمنوفية من ضبط سائق بحوزته 840 قرصا مخدرا قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز شرطة السادات بورود معلومات تفيد قيام المدعو "حسام.أ.م.أ" 30 عاما سائق، مقيم دائرة مركز بدر، بالتردد على دائرة المركز لترويج تجارة من الأقراص المخدرة بين المتعاطين مستخدماً السيارة رقم ب ع س 5164 نقل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته عدد 840 قرصا مخدرا لعقار الترامادول ومبلغ مالى قدرة 700 جنيه، وهاتف محمول مستقلاً السيارة المشار إليها بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3513 جنح مركز السادات لسنة 2015 م، وجارى العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365