أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 2250 أسطوانة بوتاجاز ولحوم فاسدة فى حملات بأسيوط

Google+ Print
ضبط 2250 أسطوانة بوتاجاز ولحوم فاسدة فى حملات بأسيوط ضبط 2250 أسطوانة بوتاجاز ولحوم فاسدة فى حملات بأسيوط
تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية بأسيوط، من ضبط 1265 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو جراما، و 2250 أسطوانة بوتاجاز، و8 آلاف و60 لتر سولار بالإضافة إلى 8680 بطاقة الذكية خاصة بالمواطنين لدى بدالين تموين، لاستغلالها فى صرف المواد التموينية، و3 مطاعم وسوبر ماركت بها كميات 190 كيلو جراما غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملات يوميا خلال الأسابيع الماضية.

وقال صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أثناء جولة تفقدية بمركز أبوتيج لمتابعة إجراءات تنفيذ تسليم أسطوانات البوتاجاز، بالكروت المضافة للبطاقات التموينية للمواطنين إن هناك تعليمات لمديرى الإدارات بكيفية استخدام الكارت المضاف للبطاقات التموينية وكيفية تسجيلها بمستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، عن طريق مفتشى التموين، وتحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء لتنفيذ تعليمات محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، بتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لمتابعة سبل توزيع أسطوانات البوتاجاز لمستحقيه على مستوى إجمالى 13 مركزا وحيا، والقرى التابعة لها.

فيما أكد كمال خليفة، مدير مديرية التموين، أن نتاج الحملات التى قامت بها المديرية، خلال الأسابيع الأخيرة وصلت لتحرير محاضر 1560 محضرا، قامت بها 499 حملة تموينية، من رجال الرقابة بالمديرية والمكاتب التابعة للمديرية، لمتابعة الأسواق ومحطات البنزين والمطاحن وشركات توزيع السجائر، حيث أوضح كمال أنه تم تحرير محضر أثناء الجولة لمطاحن وسط الصعيد بنزلة عبداللاه، ودقيق غير صالح للاستخدام الآدمى، بالإضافة إلى تحرير محضر لشركة السجائر، بالبيع بدون فواتير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها