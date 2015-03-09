ضبط 2250 أسطوانة بوتاجاز ولحوم فاسدة فى حملات بأسيوط

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بأسيوط، من ضبط 1265 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو جراما، و 2250 أسطوانة بوتاجاز، و8 آلاف و60 لتر سولار بالإضافة إلى 8680 بطاقة الذكية خاصة بالمواطنين لدى بدالين تموين، لاستغلالها فى صرف المواد التموينية، و3 مطاعم وسوبر ماركت بها كميات 190 كيلو جراما غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملات يوميا خلال الأسابيع الماضية.

وقال صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أثناء جولة تفقدية بمركز أبوتيج لمتابعة إجراءات تنفيذ تسليم أسطوانات البوتاجاز، بالكروت المضافة للبطاقات التموينية للمواطنين إن هناك تعليمات لمديرى الإدارات بكيفية استخدام الكارت المضاف للبطاقات التموينية وكيفية تسجيلها بمستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، عن طريق مفتشى التموين، وتحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء لتنفيذ تعليمات محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، بتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لمتابعة سبل توزيع أسطوانات البوتاجاز لمستحقيه على مستوى إجمالى 13 مركزا وحيا، والقرى التابعة لها.

فيما أكد كمال خليفة، مدير مديرية التموين، أن نتاج الحملات التى قامت بها المديرية، خلال الأسابيع الأخيرة وصلت لتحرير محاضر 1560 محضرا، قامت بها 499 حملة تموينية، من رجال الرقابة بالمديرية والمكاتب التابعة للمديرية، لمتابعة الأسواق ومحطات البنزين والمطاحن وشركات توزيع السجائر، حيث أوضح كمال أنه تم تحرير محضر أثناء الجولة لمطاحن وسط الصعيد بنزلة عبداللاه، ودقيق غير صالح للاستخدام الآدمى، بالإضافة إلى تحرير محضر لشركة السجائر، بالبيع بدون فواتير.