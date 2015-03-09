ضبط 42 لفافة هيروين بحوزة "بوحة" فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على عاطل بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد القبض على شخص يدعى مجدى غ وشهرته بوحة 26 سنه عاطل من المنيا وبحوزته 42 لفافة سلوفانية تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما بقصد الاتجار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، كما تمكنت مباحث المخدرات من ضبط جابر م 30 سنة عاطل وبحوزته 1750 قرص مخدر لعقار الترامادول بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.