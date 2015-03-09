أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 42 لفافة هيروين بحوزة "بوحة" فى المنيا

Google+ Print
ضبط 42 لفافة هيروين بحوزة "بوحة" فى المنيا ضبط 42 لفافة هيروين بحوزة "بوحة" فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على عاطل بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد القبض على شخص يدعى مجدى غ وشهرته بوحة 26 سنه عاطل من المنيا وبحوزته 42 لفافة سلوفانية تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما بقصد الاتجار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، كما تمكنت مباحث المخدرات من ضبط جابر م 30 سنة عاطل وبحوزته 1750 قرص مخدر لعقار الترامادول بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365