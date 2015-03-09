4 أطعمة لا غنى عنها بعد الانتهاء من تعاطى "كورس" المضاد الحيوى

أطعمة لا غنى عنها بعد المضادات الحيوية

1.الزبادي:

2.الثوم:

الخرشوف واللوز من الأطعمة الهامة بعد كورس المضاد الحيوى

3.الخرشوف:

4.اللوز:

من الضرورى بعد الانتهاء من تعاطى "كورس" المضاد الحيوى أن تستعيد أمعاءك البكتيريا المفيدة التى كانت موجودة بها، ويفضل أن يتم ذلك بشكل طبيعى دون استخدام أى أدوية، ولذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى يجب تناولها عقب التعافى من الوعكة الصحية وانتهاء جرعة المضاد الحيوى، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:وهو من أكثر الأطعمة الضرورية التى يجب تناولها عقب الانتهاء من كورس المضاد الحيوى، نظراً لاحتوائه على الخمائر الحيوية "بروبيوتك"، والتى تساعد على استعادة البكتريا المفيدة الخاصة بالأمعاء.من الأطعمة التى لا غنى عنها عقب الانتهاء من تناول جرعات المضاد الحيوى، نظراً لأنه غنى بأحد العناصر الضرورية وتعرف باسم "prebiotics "، وهى مجموعة من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم، حيث تحفز هذه العناصر بكتيريا البروبيوتك "الخمائر الحيوية" على النمو والانتشار فى الجهاز الهضمى، ويمكن اعتبار "prebiotics " هى غذاء البروبيوتك.>وتوصى الابحاث بتناول 4-8 جرامات من مركبات "prebiotics " لتعزيز صحة الجهاز الهضمى، وأن تزيد الكمية لتصل إلى 15 جرام بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمى، ويرجى العلم أن ثلاثة فصوص كبيرة من الثوم تحتوى على 2 جرام من هذه المركبات.بجانب قيمته الغذائية العالية، واحتوائه على مستويات كبيرة من فيتامين "ب" وفيتامين "ج"، كشف التقرير أن الخرشوف يحتوى على مستويات كبيرة من ألياف "inulin"، والتى تحفز نمو الخمائر الحيوية "بروبيوتك" بالأمعاء.كشفت إحدى التجارب المعملية عن أن اللوز يساهم بشكل ملحوظ فى زيادة مستويات بعض أنوع البكتيريا المفيدة بالأمعاء، وأوضح العلماء أن الدهون الصحية الموجودة فى اللوز هى المسئولة عن تحفيز نمو بكتيريا الفلورا.

وكما كشفت دراسة طبية نشرت فى عام 2010 أن اللوز يساهم فى التخلص من نزلات البرد والأنفلونزا، ويتمتع بقدرة رائعة على التخلص من الفيروسات.

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