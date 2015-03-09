"جنايات الجيزة" تنظر أولى جلسات محاكمة تنظيم "أجناد مصر".. اليوم

تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة، وسكرتارية محمد السعيد، والتى ستنعقد بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم "أجناد مصر " الإرهابى فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة عشرين متهما من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

مصادر تكشف أسماء أعضاء "أجناد مصر" منفذى تفجيرات "قصر الاتحادية" ووزارة الخارجية.. والنيابة تواصل التحقيق مع 3 متهمين فى القضية الثانية وتأمر بسرعة ضبط وإحضار الهاربين