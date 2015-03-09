أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"جنايات الجيزة" تنظر أولى جلسات محاكمة تنظيم "أجناد مصر".. اليوم

Google+ Print
"جنايات الجيزة" تنظر أولى جلسات محاكمة تنظيم "أجناد مصر".. اليوم "جنايات الجيزة" تنظر أولى جلسات محاكمة تنظيم "أجناد مصر".. اليوم
تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة، وسكرتارية محمد السعيد، والتى ستنعقد بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم "أجناد " الإرهابى فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة عشرين متهما من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

مصادر تكشف أسماء أعضاء "أجناد مصر" منفذى تفجيرات "قصر الاتحادية" ووزارة الخارجية.. والنيابة تواصل التحقيق مع 3 متهمين فى القضية الثانية وتأمر بسرعة ضبط وإحضار الهاربين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك