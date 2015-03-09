اليوم..الرئيس السيسى يفتتح 21 مشروعا للقوات المسلحة ومسجد "المشير طنطاوى"

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسىى، اليوم الاثنين، افتتاح 21 مشروع نفذتها القوات المسلحة، بالإضافة إلى مسجد المشير طنطاوى بالقرية الأوليمبية للدفاع الجوى فى التجمع الخامس، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وكبار القادة والضباط، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، على أن يتم افتتاح أغلب المشروعات من خلال الفيديو كونفرانس.

ويشهد افتتاح المسجد نخبة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة، وقدامى قادة القوات المسلحة السابقين، وذلك فى إطار احتفالات القوات المسلحة غدا بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذى يوافق التاسع من مارس كل عام.

من جانبه يضع القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة الجيش المصرى، بالإضافة إلى إنابة الفريق أول صدقى صبحى لقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى مختلف المحافظات.