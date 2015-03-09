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غدا.. مائدة مستديرة عن الطاقة المتجددة بالجامعة الأمريكية

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غدا.. مائدة مستديرة عن الطاقة المتجددة بالجامعة الأمريكية غدا.. مائدة مستديرة عن الطاقة المتجددة بالجامعة الأمريكية
تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مائدة مستديرة عن الطاقة المتجددة تحت عنوان "الطاقة المتجددة هل ستكون حلا ممكنا لمشكلة الطاقة فى " وذلك غدا الثلاثاء بمقر الجامعة بالتحرير.

يشارك فى المائدة التى تديرها الإعلامية راندا أبو العزم كلا من الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة وأستاذ هندسة القوى الكهربائية بجامعة القاهرة والدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة ورئيس قسم الهندس الميكانيكية بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية.

كما يشارك فى المائدة الدكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية والدكتور عمرو سراج الدين أستاذ علوم الترمودينا ميكا والطاقة بقسم الهندسة الميكانيكية ورئيس قسم البترول والطاقة الأسبق بالجامعة الأمريكية.

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