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شركة مصر سيناء تطالب بفتح المجال للاستثمار العربى شرق قناة السويس

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شركة مصر سيناء تطالب بفتح المجال للاستثمار العربى شرق قناة السويس شركة مصر سيناء تطالب بفتح المجال للاستثمار العربى شرق قناة السويس
صرح المهندس إبراهيم العرجانى رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، بضرورة فتح مجال الاستثمار شرق قناة السويس فى مناطق شمال وجنوب سيناء للاستثمار العربى بشراكة رجال الأعمال المصريين وكذلك فى مشروعات محور قناة السويس.

وقال العرجانى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه رغم تجاهل قانون الاستمثار الجديد لشمال وجنوب سيناء واستثناء المحافظتين باعتبار خضوعهما للقانون 14 لسنة 2012 الخاص بالجهاز الوطنى لتنمية سيناء ،وما يتعلق بذلك من الاستثمار بحق الانتفاع وضرورة حصول المصريين عليه ما يعرف باسم شهادة الجنسية إلا أنه لابد للحكومة أن تفتح المجال واسها أمام الأشقاء العرب للدخول فى مجالات الصناعات والاستثمار الزراعى بشمال سيناء مما يسهم فى القضاء على الإرهاب .

وكشف إبراهيم العرجانى أن للأشقاء العرب تجارب ناجحة فى سيناء ،وبالتالى هم الأقرب للاستثمار فيها الفترة القادمة .

وطالب إبراهيم العرجانى من سرعة الكشف عن المشروعات التى ستقيمها فى سيناء ب 10 مليارات جنيه وهو المبلغ الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى ودور القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات فى سيناء خاصة الشمال الذى يعانى من الفقر والبطالة والتهميش.

10 مشروعات للشركات القابضة بـ11مليار جنيه فى قمة مارس الاقتصادية

طرح 300 فرصة استثمارية لمشروعات صغيرة بمؤتمر شرم الشيخ

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