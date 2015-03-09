قطار انتصارات فياريال على ملعبه لا يتوقف أمام سيلتا فيجو

(إفي): واصل فياريال سلسلة انتصاراته على ملعبه المادريجال وسحق ضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف لواحد ضمن مباريات الجولة الـ26 من الليجا.

ويعد الانتصار هو الثامن على التوالي لـ"الغواصات الصفراء" بملعبه في الليجا.

وعزز سيفيليا احتلاله للمركز السادس برصيد 48 نقطة، ليبتعد بنقطة عن سيفيليا الخامس.

بينما تجمد رصيد سيلتا عند 32 نقطة ليظل في المرتبة التاسعة.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الأول سجلهما جيوفاني دوس سانتوس (ق41) وماتيو موساشيو (ق45)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق في الشوط الثاني بهدف لأوجوستو فرنانديز (ق50).

ولم يستثمر سيلتا الفرص التي لاحت له لإدراك التعادل، ليرد عليه فياريال بهدفين آخرين بواسطة لوسيانو فيتو (ق73) وجيرارد مورينو (ق84).

ويعد الانتصار فرصة جيدة لفياريال الذي سيستضيف سيفيليا في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أوروبا الخميس القادم، فيما سيستضيف سيلتا منافسه اثلتيك بلباو في الجولة القادمة من الليجا.