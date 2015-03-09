كاسياس: ريال مدريد لديه كل المؤهلات للوصول لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم

(إفي): أعرب قائد ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس عن قناعته بأن فريقه لديه كل المؤهلات اللازمة للوصل لنهائي دوري الأبطال بملعب برلين للحفاظ على اللقب الذي حصل عليه العام الماضي بلشبونة، مشيرا إلى أن لاعبي الملكي سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق هذا الأمر.

وقال كاسياس في حوار نشره موقع النادي "الفريق الوحيد القادر على الفوز مرتين متتاليتين هو ريال مدريد، نعرف أن الأمور ستكون معقدة ولكن سنكافح من أجل تحقيق هذا، لدينا طموح وفريقنا مزيج من الخبرة والشباب".

وصرح اللاعب "العام الماضي لعبنا ضد فرق كانت قد سببت لنا الكثير من المشاكل في النسخ السابقة وقدمنا كرة قدم طيبة حتى النهائي، لن ندخر جهدا في محاولة الوصول لبرلين".

واعتبر كاسياس أن اللقب الذي أحرزه الفريق الموسم الماضي "سيظل عالقا في ذكرى الجميع بسبب قوة المباراة والتوتر الذي شعر به كل مشجعي الريال".

وأردف قائد الفريق "لدينا رغبة قوية في تكرار الأمر وفريقنا يتحلى بخبرة النسخة الماضية وتلك السابقة، أصبحنا أكثر نضجا".

وأشار كاسياس من ناحية أخرى إلى أن حارسه المفضل هو الدنماركي بيتر شمايكل حيث قال "لقد كبرت حينما كان يلعب أتذكر يورو 1992 حينما دعيت الدنمارك وقدمت بطولة رائعة، وكان نموذجا لحراس المرمى في مانشستر يونايتد".

واعتبر قائد الريال ان حارس يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون هو أكثر من أثر فيه، حيث أضاف "انه أكبر مني بثلاث سنوات واذا ما شاهدت حارس شاب في بارما يلعب لإيطاليا لأن المدربين يثقون فيه فهذا الأمر يعطيك دفعة".

وردا عن سؤال بخصوص أفضل من زاملهم في الريال، قال كاسياس "ريدوندو وفرناندو إييرو وروبرتو كارلوس وفيجو وراؤول وبيكهام وجوتي ورونالدو وزيدان وكريستيانو وبنزيمة وسرخيو راموس".

وأشاد كاسياس بتطور مستوى كريستيانو منذ انضمامه للريال حيث تابع "لقد تعلم سريعا أن الأمور هنا ليست مثل إنجلترا، فالجميع ينتظر منك المزيد ويرغبون في هذا، لقد استمتع بمواسم رائعة وتحسن كلاعب، نساعده على قدر المستطاع وهو يفعل نفس الأمر بالنسبة لنا".