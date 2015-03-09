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بالفيديو - إثارة إيطاليا .. إنتر يعود من بعيد ويتعادل مع نابولي 2-2

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بالفيديو - إثارة إيطاليا .. إنتر يعود من بعيد ويتعادل مع نابولي 2-2 بالفيديو - إثارة إيطاليا .. إنتر يعود من بعيد ويتعادل مع نابولي 2-2

عاد إنتر من بعيد ليحقق التعادل 2-2 أمام نابولي بعدما كان متأخرا 2-0 في لقاء مثير بالدوري الإيطالي.

وحل إنتر ضيفا على نابولي في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

شوط أول سلبي أداء ونتيجة على ملعب سان باولو، ولكن الحال اختلف تمام في الشوط الثاني.

مارك هامسيك افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 51 بهدف متقن بالرأس، قبل أن يعزز جونزالو إيجواين النتيجة بهدف ثان أكثر من رائع في الدقيقة 63.

وبعد 10 دقائق من هدف إيجواين، قلص الأرجنتيني رودريجو بالاسيو النتيجة قبل أن يدرك ماورو إيكاردي التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 87.

ونفذ إيكاردي ركلة الجزاء على طريقة بانينكا ليتعادل لإنتر أمام نابولي.

ووصل نابولي إلى النقطة 46 في المركز الثالث، بينما وصل إنتر للنقطة 36 في المركز الثامن.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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