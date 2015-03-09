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بالفيديو - فالنسيا يفرض التعادل على أتليتكو

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بالفيديو - فالنسيا يفرض التعادل على أتليتكو بالفيديو - فالنسيا يفرض التعادل على أتليتكو

(إفي): فرض فالنسيا التعادل على ملعب مضيفه أتليتكو مدريد بهدف لمثله في مباراة قمة بالجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتواصل الصراع بينهما على المركز الثالث.

تقدم أتليتكو، حامل لقب الليجا، بهدف من تسديدة جميلة للعائد من الإصابة كوكي ريسوريكسيون على حافة منطقة الجزاء (ق33).

وأدرك "الخفافيش" التعادل من رأسية الألماني شيردان مصطفي بعد أن ارتدت إليه مخالفة ثابتة سددها داني باريخو في العارضة (ق78).

وتعرض خافي فويجو لاعب الضيوف للطرد في الثوان الأخيرة.

وحافظ الأتلتي على موقعه بالمركز الثالث بعد حصوله على النقطة 55 ، ليبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط، مقابل 54 لفالنسيا الرابع. (

شاهد - أهداف المباراة

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