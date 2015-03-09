5 حقائق أمام صلاح ضد لاتسيو

فيورنتينا يحل ضيفا على لاتسيو مساء الاثنين على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

الجناح المصري صلاح يتألق بقميص فيورنتينا منذ انتقاله إلى الفريق، إذ سجل 6 أهداف خلال 7 مباريات خاضها في ثلاث بطولات مختلفة، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وأمام لاتسيو سيواجه صلاح الذي من المنتظر أن يظهر للمرة الثامنة سواء كأساسي أو كلاعب بديل كما هو معتاد في الدوري، 5 حقائق.

الحقيقة الأولى.. لا خسائر

خلال 7 مشاركات لمحمد صلاح مع فيورنتينا، لم يتلق الجناح المصري أي هزيمة حتى الآن.

4 مباريات في الدوري و2 في الدوري الأوروبي ولقاء وحيد في كأس إيطاليا..والنتيجة واحدة، لا خسارة.

في الدوري الإيطالي شارك صلاح في 4 مباريات أتت ثلاث منها كبديل أمام أتلانتا وتورينو وإنتر على الترتيب.

بينما مشاركة صلاح الوحيدة كأساسي في الدوري كانت أمام ساسولو.

وحسبما أشارت له وسائل الإعلام الإيطالية فمن المنتظر أن يعتمد فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا على تواجد ألبيرتو جيلاردينو كمهاجم وحيد بعد تأكد غياب ماريو جوميز للإصابة، مع مشاركة أليساندرو ديامانتي منذ البداية وعدم الدفع بصلاح أساسيا، لإراحته قبل مواجهة روما.

ويسعى فيورنتينا للفوز أو على الأقل الخروج من ملعب الأوليمبيكو دون خسارة للحفاظ على سجل الفريق الرائع خلال الفترة الماضية.

الحقيقة الثانية.. لعنة الذهاب والإياب

طوال تاريخ مواجهات لاتسيو وفيورنتينا فأن الفائز في لقاء الذهاب في الدوري هو من يفوز في لقاء العودة أيضا.

لاتسيو تواجه مع فيورنتينا 21 مرة، نجح من خلالها فريق العاصمة بالفوز في 10 مناسبات بينما احتكم التعادل 4 مواجهات بين الفريق، وفاز الفيولا 7 مرات.

وخلال الـ21 مواجهة فأن الفريق الذي يفوز في لقاء الدور الأول من الدوري، إما أن يكرر فوزه في الدوري الثاني أو يتعادل، باستثناء مرة وحيدة فقط.

ففي موسم 2008-2009 فاز لاتسيو في لقاء الدور الأول من الدوري 3-0 إلا أن فيورنتينا نجح في الفوز بلقاء الدور الثاني بهدف مقابل لاشيء، وهي المرة الوحيدة التي ينجح فيها الفريقين في هزيمة كلا منهما الأخر خلال موسم واحد.

وفي لقاء الدور الأول من الموسم الجاري، فاز لاتسيو بثنائية أمام فيورنتينا على ملعب الأخير، ثنائية افتتحها فيليب ديوردوفيتش واختتمها سيناد لوليتش.

ويسعى صلاح ورفاقه في فيورنتينا للتغلب على عقدة الذهاب والإياب هذا الموسم، عندما يحل الفريق ضيفا على لاتسيو.

الحقيقة الثالثة.. أخر فوز

أخر انتصار حققه فيورنتينا على حساب لاتسيو كان منذ سنتين بالتمام.

وبالتحديد يوم العاشر من مارس عام 2013، وقتها نجح الفيولا في تحقيق الفوز على لاتسيو بنتيجة 2-0.

والصدفة بأن أخر انتصارات فيورنتينا كانت على ملعب الأوليمبيكو.

ثنائية فيورنتينا جاءت عن طريق الثنائي الراحل ستيفان يوفيتيتش وأدم لياييش.

وتواجه بعدها لاتسيو أمام فيورنتينا 3 مرات لم ينجح من خلالها الفيولا في تحقيق الانتصار.

إذ فاز لاتسيو في مواجهتين وتعادل الفريقان 0-0 في مواجهة أخرى.

الحقيقة الرابعة.. دفاع قوي

يعتبر دفاع لاتسيو رابع أقوى دفاع في الدوري الإيطالي.

لاتسيو استقبل 27 هدفا خلال 25 مباراة أكبر مما استقبله فيورنتينا خلال نفس عدد المباريات.

إذ استقبل فيورنتينا 24 هدفا.

المتصدر يوفنتوس هو صاحب الدفاع الأقوى بعدما هزت شباكه 14 مرة فقط، يأتي خلفه الوصيف روما بـ19 هدف في مرماه.

وعلى الرغم من تفوق خط دفاع فيورنتينا عن لاتسيو، إلا أن خط هجوم الأخير سجل 43 هدفا أكثر مما سجله فيورنتينا.

إذ سجل الفيولا 37 هدفا.

الحقيقة الخامسة.. الحلم المنتظر

خرج محمد صلاح متحدثا عن حلمه الذي يرغب في تحقيقه مع فيورنتينا خلال الفترة المقبلة وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

فيورنتينا يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بينما يأتي لاتسيو رابعا برصيد 43 نقطة.

ومن هنا فالفوز على لاتسيو يعتبر كإقصاء منافس مباشر على مقاعد التأهل إلى دوري الأبطال.

يوفنتوس سيجد مكانا له بنسبة 100% في دوري الأبطال الموسم المقبل مع اقترابه من حسم لقب الدوري.

ومع تواصل إهدار النقاط من جانب روما، فاشتعلت المنافسة بين الثلاثي نابولي ولاتسيو وفيورنتينا مع روما على مقعد الوصيف والمركز الثالث.

فصاحب الوصافة يتأهل مباشرا إلى الأبطال بينما صاحب المركز الثالث يلعب تصفيات مؤهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، البطولة الأقوى والأغلى في أوروبا.

ويسعى صلاح لتحقيق حلمه والاقتراب أكثر وأكثر من مقاعد دوري الأبطال.