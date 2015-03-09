تقرير: بايرن وموناكو وسان جيرمان يراقبون صلاح أمام لاتسيو

تشهد مباراة فيورنتينا ولاتسيو في الدوري الإيطالي يوم الاثنين تواجد عدد من مندوبي عمالقة الكرة الأوروبية لمتابعة بعض اللاعبين.

ويحل فيورنتينا الذي يضم النجم المصري محمد صلاح ضيفا على لاتسيو ضمن الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وأفادت جريدة ميساجيرو المهتمة بأخبار فيورنتينا في تقريرها أن وفود من أندية بايرن ميونخ وموناكو وباريس سان جيرمان ستتواجد في مدرجات اللقاء لمتابعة صلاح وغيره.

صلاح يلعب مع فيورنتيا معارا من تشيلسي الذي يمتد تعاقده معه حتى صيف 2019.

5 حقائق أمام صلاح ضد لاتسيو

العين لن تكون على لاعب المقاولون العرب السابق وحده، بل يتابع وفود هذه الأندية كل من فيليبي أندرسون وأنتونيو كاندريفا لاعبا لاتسيو، حسب الجريدة الإيطالية.

وسجل الجناح المصري ستة أهداف في سبع مباريات لعبها بالقميص البنفسجي منذ انتقاله معارا من تشليسي نهاية يناير الماضي.