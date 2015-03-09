وزير خارجية الإمارات يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل مطار القاهرة الدولى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى قادما من الامارات فى زيارة للقاهرة للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب.

وتم انهاء مراسم استقبال الوزير الإماراتى باستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة ويعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب عقب اجتماعات الدورة العادية رقم 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع وزراء الخارجية تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية كما يناقش التحضير للقمة العربية المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ يومى 28 و29 من مارس الجاري.