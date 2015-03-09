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للرجال فقط.. انخفاض هرمون الذكورة يسبب الاكتئاب والسمنة

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للرجال فقط.. انخفاض هرمون الذكورة يسبب الاكتئاب والسمنة للرجال فقط.. انخفاض هرمون الذكورة يسبب الاكتئاب والسمنة
"المستويات المنخفضة لهرمون الذكورة ترتبط بزيادة معدلات إصابة الرجال بالاكتئاب" جاء ذلك فى دراسة أمريكية جديدة استعرضها العلماء فى الاجتماع السنوى لجمعية الغدد الصماء فى سان دييجو.

انخفاض مستوى هرمون الذكورة فى الرجال يزيد من نسب الإصابة بالاكتئاب
>وفقا لموقع ساينس ديلى فإن الدراسة التى قادها بروفيسور مايكل إرويج مدير مركز الذكورة فى جامعة جورج واشنطن فى واشنطن، فالرجال الذين يتمتعون بمستوى منخفض من هرمون الذكورة (تستوستيرون)، تزيد لديهم فرص الإصابة بالاكتئاب.

علاقة انخفاض مستوى هرمون الذكورة والإصابة بالخمول والاكتئاب
>ويقول إرويج أنه يجب على الأطباء الانتباه إلى مشاكل المستويات المنخفضة لهرمون (تستوستيرون) فى دماء الرجال، والتى ترتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب جدا والسمنة والخمول.

شملت الدراسة 200 رجل بالغ، والذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون تستوستيرون وتتراوح أعمارهم بين 20 و77 سنة، وتم تحليل التاريخ الطبى للمشاركين واستخدامهم للأدوية وفحصهم لإيجاد علامات قصور الغدد التناسلية.

ووجد الباحثون أن 56% من المشاركين مصابين بأعراض الاكتئاب أو يتناولون مضادات الاكتئاب بالفعل، اضافة إلى اصابتهم بالسمنة بنسبة 39% والبدانة بنسبة 40%، والخمول البدنى والطاقة المنخفضة فى 52%، و51% منهم لا يشاركون فى التمارين الرياضية بانتظام، و78% يعانون من ضعف الانتصاب، و69% يعانون من انخفاض الرغبة الجنسية.

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