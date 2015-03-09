بالفيديو..انطلاق أول طائرة بالطاقة الشمسية من أبو ظبى فى رحلة حول العالم

انطلقت منذ قليل، أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل دون قطرة وقود واحدة، لأول مرة فى التاريخ، فى رحلة تجريبية من أبو ظبى تطوف العالم وتعود لنقطة الانطلاق مرة أخرى فى الإمارات.

وتحمل الطائرة الجديدة اسم (Solar Impulse 2)، وتم العمل على تطويرها على مدار السنوات الماضية، وتعمل الطائرة بالطاقة الشمسية ومصممة بالكامل بطريقة متطورة وتعتمد على تقنيات حديثة لم تستخدم من قبل فى الطيران، فهى مزودة بأكثر من 17 ألفًا من الخلايا الشمسية الموضوعة على أجنحة الطائرة، والتى تدعم بدورها مجموعة من المحركات.

كما أن طائرة (Solar Impulse 2)، مزودة بأربع بطاريات ليثيوم تخزن الطاقة الشمسية، من أجل استخدامها فى الأوقات الليلة الباردة، وبفضل البطاريات المتطورة المزودة بها الطائرة فهى قادرة على الطيران ليلاً ونهارًا دون أى توقف، وهو ما يساعدها فى إنجاح رحلتها الأسطورية التى يتحدث عنها العالم.



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الطائرة تستعد للإقلاع من المطار

الطائرة تتحرك على الممر المخصص لانطلاقها استعدادا للتحليق

الطائرة تقلع من المطار

الخلايا الشمسية تملأ جناحى الطائرة

الطائرة تغادر مطار البطين الدولى

الطائرة تحلق فى سماء أبو ظبى

الطائرة تعلو المنشآت بسماء الإمارات

الطائرة تتوجه نحو التحليق أعلى مدن الإمارات ومنها إلى باقى دول العالم

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