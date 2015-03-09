التعليم: 103 مطابع حصلت على كراسة الشروط لإجراء "مناقصة الكتب"

تبدأ اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم المصرية فتح المظاريف الخاصة بطباعة كتب العام الدراسى 2015، 2016، وذلك داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن عدد المطابع التى حصلت على كراسة الشروط وصل إلى 103 مطابع، بينما تقدم للمناقصة فعليا 20 مطبعة، متوقعا أن تصل أعداد المطابع التى تشارك فى المناقصة ما يزيد عن 120 مطبعة.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن مناقصة طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى 2015، 2016، الأسبوع الماضى وكانت الوزارة قد حددت 500 جنيه ثمن كراسة الشروط، بالإضافة إلى وضع تأمين ابتدائى لأى متقدم قيمته وصلت إلى 75 ألف جنيه، على الحزمة الواحدة للكتب، على أن يتم استكمال هذا التأمين بقيمة 5% من قيمة العقد.

كما وضعت الوزارة شرطا لأصحاب المطابع بضرورة التقدم بمظروفين، فنى يحتوى على الأوراق المطلوبة، وآخر مالى، حيث تم اعتماد كراسة والشروط الخاصة بها على رأسها وجود سجل تجارى "سارى" وشهادة تسجيل لمصلحة الضرائب وبطاقة ضريبية وسجل صناعى "سارى" وشهادة عضوية غرفة الطباعة لمن يتقدم للحصول على المناقصة.

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