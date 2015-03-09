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"المحامين" تطلق حملة لدعم المؤتمر الاقتصادى.. وتدعو القوى الوطنية للمشاركة

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"المحامين" تطلق حملة لدعم المؤتمر الاقتصادى.. وتدعو القوى الوطنية للمشاركة "المحامين" تطلق حملة لدعم المؤتمر الاقتصادى.. وتدعو القوى الوطنية للمشاركة
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ‏ أن نقابة المحامين وكل أعضائها على مستوى الجمهورية يدعمون المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده خلال شهر مارس الجارى، دعما منهم للاقتصاد المصرى والنهوض به وإنهاء الأزمة الاقتصادية التى تمر بها .

وقال سامح عاشور لـ"اليوم السابع"، إنه يدعو كل الأحزاب والقوى السياسية والوطنية وكل فئات المجتمع المصرى ورجال الأعمال إلى بذل الجهود الممكنة لدعم المؤتمر الاقتصادى والترويج له، وتابع قائلا: "معا لدعم ‏مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى".

وفى السياق ذاته، تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين حلقة نقاشية للمحامين فى الساعة الثانية ظهر اليوم، الاثنين، بمقر النقابة العامة، حول تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتداعيات المؤتمر الاقتصادى ودور الشعب والمحامين فيه، مؤكدة أنها ستطلق حملة لدعم الاقتصاد المصرى.

وقالت لجنة الحريات فى بيان لها إنها ستناقش أيضا ما تضمنه دستور 2014 من استحقاقات وضمانات للمحامين، وحق المواطنين فى محاكمات عادلة يتوافر فيها ضمانات الدفاع كاملة، كما تتطرق الحلقة لتداعيات المؤتمر الاقتصادى ودور الشعب والمحامين فيه، والمواد الخاصة بالمحامين فى الدستور.


>وزير التخطيط: مصر أصبح لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الفساد.. ونهدف لاستثمارات بقيمة 60 مليار دولار خلال الفترة القادمة.. ويؤكد: المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ يوفر مناخا جيدا لمستثمرى العالم

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