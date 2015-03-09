اليوم.. نظر محاكمة 36 متهمًا فى “أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى”

تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين فى قضية “أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى”.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مدنية الإنتاج الإعلامى”، التى وقعت فى 2 أغسطس 2013.

وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وسيارات خاصة، وترويع وتهديد الموظفين والمواطنين، والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وتكدير السلم العام، وإتلاف ممتلكات ومنشآت مدينة الإنتاج.