أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أوباما سيعلن عن مبادرة لتدريب الراغبين في العمل بقطاع التكنولوجيا

Google+ Print
أوباما سيعلن عن مبادرة لتدريب الراغبين في العمل بقطاع التكنولوجيا أوباما سيعلن عن مبادرة لتدريب الراغبين في العمل بقطاع التكنولوجيا

 

باراك أوباما

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعلن، اليوم الإثنين، عن برنامج يوفر للمزيد من الأمريكيين التدريبات اللازمة للالتحاق بالعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وذكر بيان البيت الأبيض الذي اذيع يوم الأحد أن المبادرة الذي سيتحدث اوباما عنها بالتفصيل خلال مؤتمر في واشنطن ستشمل “التعاون مع كبار المسؤولين المحليين – الذين يعملون مع بعضهم البعض ومع أصحاب الأعمال – الملتزمين بزيادة سبل الوصول لوظائف في قطاع التكنولوجيا داخل مناطقهم”.

وجاء في البيان “ان مساعدة المزيد من الأمريكيين على التدريب والوصول لهذه الوظائف عنصر اساسي في اجندة الرئيس المتعلقة باقتصاد الطبقة المتوسطة”.

وتروج إدارة اوباما لجهودها لدعم الطبقة المتوسطة وزيادة فرصها في ظل نمو الاقتصاد وتراجع معدلات البطالة.

رويترز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا