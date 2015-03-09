أوباما سيعلن عن مبادرة لتدريب الراغبين في العمل بقطاع التكنولوجيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعلن، اليوم الإثنين، عن برنامج يوفر للمزيد من الأمريكيين التدريبات اللازمة للالتحاق بالعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وذكر بيان البيت الأبيض الذي اذيع يوم الأحد أن المبادرة الذي سيتحدث اوباما عنها بالتفصيل خلال مؤتمر في واشنطن ستشمل “التعاون مع كبار المسؤولين المحليين – الذين يعملون مع بعضهم البعض ومع أصحاب الأعمال – الملتزمين بزيادة سبل الوصول لوظائف في قطاع التكنولوجيا داخل مناطقهم”.

وجاء في البيان “ان مساعدة المزيد من الأمريكيين على التدريب والوصول لهذه الوظائف عنصر اساسي في اجندة الرئيس المتعلقة باقتصاد الطبقة المتوسطة”.

وتروج إدارة اوباما لجهودها لدعم الطبقة المتوسطة وزيادة فرصها في ظل نمو الاقتصاد وتراجع معدلات البطالة.

رويترز