اليوم .. نظر ثانى جلسات محاكمة 23 متهمًا في “أحداث السفارة الأمريكية”

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ثانى جلسات محاكمة 23 متهمًا في ضوء اتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التي وقعت في 22 يوليو 2013.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.