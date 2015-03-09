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” تيار الاستقلال” : ترشحنا للبرلمان مرهون بعدم ترشح مزدوجي الجنسية

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” تيار الاستقلال” : ترشحنا للبرلمان مرهون بعدم ترشح مزدوجي الجنسية ” تيار الاستقلال” : ترشحنا للبرلمان مرهون بعدم ترشح مزدوجي الجنسية

تعليقًا على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، قال المستشار أحمد الفضالي، منسق عام تيار الاستقلال، إنه لم يكن يتصور بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أن يدخل البرلمان شخص معه جنسية غير المصرية ليدافع عن حقوق الشعب.

وتساءل الفضالي خلال لقائه على فضائية «صدى البلد» أمس الأحد: ” كيف لشخص حلف بالولاء لدولة أخرى مثل أمريكا أن يدخل البرلمان؟».

وتابع: «دخولنا الانتخابات متوقف على هذا القرار، فكيف يترشح أحد من تيار الاستقلال أمام مرشح يحمل الجنسية الإسرائيلية مثلا؟».

تجدر الإشارة إلى قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب، ورفض قبول دعوى تطعن فى دستورية عدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم وتقسيم دوائرهما.

وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، حكمها، السبت، فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، وقضت بعدم دستورية عبارة «متمتعًا بالجنسية المصرية منفردًا» الواردة بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات خاصة بالمادتين 4 و5 من القانون نفسه، وألزمت بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.

 

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