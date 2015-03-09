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الرئيس الإسرائيلي: لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية لتفادي الانتخابات المبكرة

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الرئيس الإسرائيلي: لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية لتفادي الانتخابات المبكرة الرئيس الإسرائيلي: لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية لتفادي الانتخابات المبكرة

قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إنه في حال عدم تحقيق أي من الأحزاب المتنافسة فوزًا واضحًا في الانتخابات المقبلة فإنه لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية لتفادي إجراء انتخابات أخرى مبكرة، بحسب القناة الثانية الإسرائيلية.

ونقلت القناة الثانية عن الرئيس الإسرائيلي قوله، في محادثات وراء أبواب مغلقة، إنه «في حال التقارب بين الأحزاب بالنتائج فإنه ينوي العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تكون مهمة هذه تغيير النظام الانتخابي في إسرائيل»، دون الحديث عن طبيعة التغيرات.

وأضاف «ريفلين»: «يجب تفادي الوضع غير المستقر سياسيًا الذي تجرى فيه انتخابات جديدة كل سنتين تقريبا.

وأكد أنه «لا يمكن تحويل إسرائيل إلى إيطاليا التي تجري فيها الانتخابات كل عامين، لذلك سأدعو كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ورئيس المعارضة (يتسحاق هرتسوغ) للاتفاق على ذلك.

والأسبوع الماضي، قال نتنياهو إنه لن يذهب لحكومة فيها هرتسوغ رئيس حزب العمل (يسار) ورئيسة حزب الحركة (وسط) تسيبي لفني.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب بين حزبي الليكود (اليميني) برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و«المعسكر الصهيوني» (الوسطي) برئاسة يتسحاق هرتسوغ، وتسيبي ليفني، مما سيؤثر على استقرار الحكومة في حال شكل حزب من الأحزاب الإسرائيلية الحكومة بالأغلبية البسيطة ( 60 زائد 1) من أصل 120 مقعدًا.

وتجرى الانتخابات العامة في إسرائيل كل 4 سنوات ما لم يتقرر إجراء انتخابات مبكرة.

الأناضول

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