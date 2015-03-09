ورد الخال تطلب من محبّي فضل شاكر عدم متابعتها على "تويتر"

طلبت الممثلة اللبنانية ورد الخال من كل متابعيها الذين يحبّون فضل شاكر عدم متابعتها على "تويتر"، واصفةً كل من يؤيد شاكر بأنه داعشي ومتطرف ومريض، ووعدت بأن تحدف من حسابها كل شخص ينتقدها على رأيها.

وكتبت ورد في تغريدة: "يلا الدعوة لمغادرة صفحتي عامة.. كل داعشي ومتطرف ومريض و"شاكري" الله معو... بعد ناقصني حدا يملي علي شو قول.. رايي وحرة فيه .. وال block كبسة".

وكان قد بدأ حديث بين ورد وأحد الإعلاميين، الذي نشر صورة جمعته بفضل شاكر أرفقها بتعليق بأن شاكر ينوي العودة إلى الفن فكتب: "فضل شاكر تلا فعل الندامة وتشير المعلومات إلى استعداده لعقد مؤتمر صحافي يعلن فيه براءته ثم يسلم نفسه للقضاء ويعود للفن"،

لتعلق ورد بتغريدة اعتبرت فيها أنه لا أحد يحب سماع فضل شاكر بعد الأن وأنه شتم الناس وقام بأفعال مسيئة فكتبت: "شو الدني سايبة؟ مين عنده نفس يسمعه بعد..يا ريت بيضل محل ما هو.. ما مننسى أفعاله وشتايمه للناس والفن .. ع مين عم يضحك؟!".

وحاول الإعلامي التأكيد لورد أنه يستعد للعودة إلى الفن من خلال تغيير مظهره ومواقفه السياسية فأجابت: "شو هالمسخرة..! ألف عيب..! هه يمكن معه حق يستهتر هيك لأنو دولتنا حدّث ولا حرج!عكل حال الجل والعود وحلق الذقن ما بيردّوه إنسان".

وعندما تدخلت إحدى المغريدات على الحديث، معتبرةً أن كل شخص يخطىء وعلينا أن لا نحقد عليه، إذ ورد في تغريدتها: "إن الله غفور رحيم إذا ربنا وبيقبل التوبة نحنا ليش هيك حقودين، إن شاء الله توبة مقبولة"، فكان رد ورد الخال قاسياً حيث كتبت في تغريدة: "عزيزتي هو بدو التوبة إيه بس نحنا جبلنا النوبة.. سامحيه وحدك.. يلا بكرا داعش بيطلب التوبة شو بتعملي ساعتها؟"، لتعلن بعدها ورد أنها لا تريد على حسابها في "تويتر" أي شخص يحب فضل شاكر.

يشار إلى أن هذا الحوار جاء على خلفية ظهور فضل شاكر في أول مقابلة تلفزيونية له بعد انشقاقه عن الحركة الإسلامية المتطرفة التي كان يؤيدها.

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