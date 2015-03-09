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أخصائى سمنة: زيت الكانولا يقى من الزهايمر ويعالج زيادة الوزن

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أخصائى سمنة: زيت الكانولا يقى من الزهايمر ويعالج زيادة الوزن أخصائى سمنة: زيت الكانولا يقى من الزهايمر ويعالج زيادة الوزن
قديما اعتمد الإنسان على الحصول على حاجاته الأساسية للعيش من البيئة والطبيعة المحيطة به، ومع التقدم العلمى بدأ يتجه أكثر إلى الطعام والعلاج المصنع، ومنذ عقود بدأت الأبحاث والدراسات تؤكد على أهمية العناصر الطبيعية، التى اعتمد عليها الإنسان قديما، وبدأت العودة للاستعانة بها مرة أخرى فى علاج العديد من الأمراض.

يوضح الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أهمية أحد أنواع الزيوت الطبيعية، فى الحفاظ على صحة الإنسان وعلاج العديد من الأمراض، وهو زيت الكانولا والذى يتكون من بذور اللفت والخردل والكرنب، ويتميز باحتوائه على دهون الأوميجا 3و6 .

وعلى الرغم من تلك إلا أنه لا يحتوى على الكولسترول نهائيا.

زيت الكانولا للوقاية والعلاج من الأمراض الخطرة
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>الزهايمر والخرف من أهم الأمراض التى تهاجم الإنسان فى فترة الشيخوخة، ويؤكد خالد على أن زيت الكانولا يعد نوعا جيدا من الطعام الذى يساعد على الحد من الإصابة بتلك الأمراض، كما يقى من تجاعيد البشرة، ويقلل أيضا فرص التعرض للنزيف، ويخفض من مستويات السكر بالدم ويمنع ارتفاع نسبة السكر .

زيت الكانولا يعالج مشاكل البشرة والشعر
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>لا تتوقف فوائد زيت الكانولا على الوقاية من العديد من الأمراض، بل تمتد فوائده أيضا لعلاج المشاكل الجمالية للشعر والبشرة، فكما يوضح خالد أن زيت الكانولا يعالج مشاكل البشرة كحبوب الشباب وجفاف البشرة، كما يعالج أيضا أثار البقع البنية على البشرة .

كما يمنح زيت الكانولا الشعر مظهرا متألقا ويمنع تساقطه ويساعد على التقليل من تجعد الشعر.
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>زيت الكانولا يساعد مرضى السكر فى ضبط مستوياته بالدم

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