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دراسة بريطانية: علاج حديث لالتهاب مفصل الركبة باستخدام الخلايا الجذعية

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دراسة بريطانية: علاج حديث لالتهاب مفصل الركبة باستخدام الخلايا الجذعية دراسة بريطانية: علاج حديث لالتهاب مفصل الركبة باستخدام الخلايا الجذعية
التهاب المفاصل العظمى من الأمراض الشائعة بين الملايين من الأشخاص حول العالم، وخاصة ً التهاب مفصل الركبة، وللأسف تعد الخيارات العلاجية محدودة للغاية بالنسبة للمرضى، فلا يوجد علاج نهائى للمرض حتى الآن، وغالباً ما ينصحهم الأطباء بفقدان الوزن الزائد، وحال تدهور حالة الركبة بشدة، فقد يخضع المريض لعملية استبدال المفصل، والتى تحوم حولها الكثير من المخاطر.

التجارب الإكلينيكية لعلاج التهاب الركبة بالخلايا الجذعية


>وكشفت مؤخراً دراسة بريطانية حديثة عن أمل جديد لعلاج التهاب مفصل الركبة وذلك باستخدام خليط من الخلايا الجذعية، حيث يتم استخراج أغلبها من مفصل الفخذ، والجزء الآخر من خلايا غضاريف الركبة، وشملت التجارب الإكلينيكية 100 مريض من المصابين بالتهاب مفصل الركبة فى مراحله الأولية.

عملية حقن الركبة بالخلايا الجذعية


>وأكد الباحثون فى الوقت نفسه أن هذه العملية لا تصلح لمرضى التهاب مفصل الركبة الذين تدهورت حالتهم وتآكل جزء كبير من مفصل الركبة، وخلال التجارب قام الباحثون باستخراج بعض خلايا الغضاريف من الركبة، تعرف باسم "chondrocytes"، بالإضافة إلى استخلاص بعض الخلايا الجذعية من النخاع العظمى بالفخذ، ومزجهم معاً، ثم يتم حفظهم فى المعمل حتى يزداد عددهم.

وبعد أسابيع قليلة يقوم الأطباء بإجراء جراحه على الركبة وفتحها أثناء تثبيتها فى الوضع الأمامى، وحقن هذا المزيج الخلوى بالمفصل المصاب بالتآكل، وبعد انتهاء العملية، يمكث المريض ثلاثة أيام تقريباً داخل المستشفى ويخضع للعلاج الطبيعى بعدها لمدة 6 شهور.

وكشفت النتائج أن نسبة نجاح العملية بلغت 80%، ونمت غضاريف مفصل الركبة المصاب مرة أخرى، ومن المنتظر أن تستمر التجارب الإكلينيكية على الإنسان لمدة 5 سنوات قبل أن يتم إقرار هذه الجراحة بشكل رسمى. ونشرت هذه النتائج أمس على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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