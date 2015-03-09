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10 أطعمة تحد من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

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10 أطعمة تحد من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم 10 أطعمة تحد من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم
سرطان القولون والمستقيم من الأورام الخطيرة كشأن باقى أنواع المرض الخبيث، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

أطعمة تقى من سرطان القولون والمستقيم

1.الزنجبيل: كشفت أحد الدراسات الطبية التى أجريت مؤخراً أن الزنجبيل يساهم فى الحد من الإصابة بسرطان القولون، حيث يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالأورام ويحد من حجمها حال الإصابة بها، وذلك حسب التجارب التى أجريت على حيوانات المعمل، نظراً لاحتوائه على مادة " Gingerol".

2.الشعير: يحفز بكتيريا الأمعاء الغليظة لإنتاج الحمض الدهنى "butyric acid"، والذى يساعد على التمتع بمعدة صحية ويقى من الإصابة بسرطان القولون، وكما أنه غنى بعنصر السيلينيوم، والذى يعد من أقوى مضادات الأكسدة.

3.البنجر: غنى بمركب " betacyanin"، وهو المسئول عن لونه البنفسجى المميز، ويتمتع بقدرة عالية على مكافحة السرطان، وخاصة ً سرطان القولون.

الفلفل الأحمر والجزر للوقاية من سرطان القولون والمستقيم
>4.الفلفل الأحمر: أثبتت إحدى التجارب التى شملت 62 شخصاً أن تناول 800 مجم من مادة " N-acetylcysteine" التى توجد داخل الفلفل الأحمر، يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

5.العديد من الأطعمة الأخرى: مثل السالمون والجزر والكركم والخس والبروكلى والبطاطا.

يستقبل "اليوم السابع" أسئلتكم واستشاراتكم الطبية على الإيميل التالى health@youm7.com

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