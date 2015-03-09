ضبط 11 متهمًا هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا متنوعة بالعاصمة

الهاربون من الأحكام يتساقطون بالعاصمة

واصل رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من حملاتهم المكثفة لإسقاط الهاربين من الأحكام القضائية، وذلك تحت إشراف اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء عصام سعد نائب مدير أمن القاهرة، وتمكنوا من القبض على 11 متهمًا هاربين من أحكام بالسجن المؤبد وبسنوات فى قضايا متنوعة.

تمكن المقدم عمرو إبراهيم عبد الحميد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عبد الحليم.ع.أ"، 22 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 21285/1841 لسنة 2014م منوف بالمنوفية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وفى الأميرية تمكن النقيب كريم مجدى عبد العزيز الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "حسن.س.ح"، 30 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 26997/1603 لسنة 2011م شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وفى قصر النيل تمكن النقيب محمود حامد محمود الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "حمدى.ج.ع" 25 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 19819/5511 لسنة 2012م البساتين "سرقة بالإكراه"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.

حملات الشرطة تسقط 11 هاربًا من أحكام بالسجن

كما تم ضبط كل من "أشرف.ى.ع"، 37 سنة عاطل، و"أحمد.م.ا" 26 سنة عاطل، والمحكوم عليهما فى القضية رقم 25578/5625 لسنة 2013م حلوان " شروع فى قتل" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وكل من "مصطفى.ع.ع"، 21 سنة براد، والمحكوم عليه فى القضية رقم 34343/4993 لسنة 2013م حلوان "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، و"محمد.ف.ا"، 28 سنة مندوب مبيعات والمحكوم عليه فى القضية رقم 18209/6649 لسنة 2013م حلوان "سرقة بالإكراه"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، و"سعد.ح.ح"، 25 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 23635/6684 لسنة 2013م حلوان "قتل"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

ونجحت القوات فى القبض على كل من "وليد.م.ا"، 27 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 19259/1515 لسنة 2012م حلوان "شروع فى قتل" والمقضى فيها بالسجن 15 سنة، و"إسلام.م.ش"، 25 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 7596/2176 لسنة 2014م حلوان "سلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، و"أحمد.ح.ح" 30 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 1883 لسنة 2013م جنايات حلوان "شروع فى قتل"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، و"صلاح.م.م"، 41 سنة صاحب محل والمحكوم عليه فى القضيتين أرقام 20562 لسنة 2007م جنايات السيده زينب "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، ورقم 38226 لسنة 2008م، جنايات بولاق الدكرور "سلاح"، والمقضى فيها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، جارٍ عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم.