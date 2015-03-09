المخابرات العراقية: مقتل 60 من "داعش" فى القائم على الحدود مع سوريا

كشفت "خلية الصقور" التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء الأحد، عن تنفيذ ضربة نوعية وفعالة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى أسفرت عن قتل 60 من قيادات التنظيم الميدانية والمقاتلين وجرح آخرين وتدمير عدد من معدات التنظيم العسكرية ومخازن أسلحته فى منطقة القائم على الحدود العراقية مع سوريا.

وذكر بيان صادر عن "خلية الصقور" التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه الليلة، أنه فى الثانية من فجر يوم السبت، أصابت ضربة جوية هدفها بدقة متناهية فى "معمل الفوسفات" فى منطقة القائم على الحدود العراقية مع سوريا الذى يستخدمه التنظيم معسكرًا للتدريب، وقاعدة إمداد المقاتلين تجاه محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.