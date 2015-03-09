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بالفيديو.. وزير التعليم الفني: أسعى لتغيير نظرة المجتمع عن العمل الحرفي

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بالفيديو.. وزير التعليم الفني: أسعى لتغيير نظرة المجتمع عن العمل الحرفي بالفيديو.. وزير التعليم الفني: أسعى لتغيير نظرة المجتمع عن العمل الحرفي

قال الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني :” إن فكرة استحداث وزارة للتعليم الفني ليست فكرة جديدة، بل تم طرحها منذ أن كنت نائبًا لوزير التربية والتعليم” .

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية على فضائية «النهار» أمس الأحد :” أن أهم الأهداف التي أسعى لتحقيقها هي توفير عمالة على مستوى عالي من الكفاءة، وتحقيق التوائم بين الخريجين ومتطالبات سوق العمل” .

وتابع وزير التعليم الفني: «أسعى أيضًا لتغيير نظرة المجتمع المصري للعمل الحرفي، ونظرة الطالب للتعليم الفني».

جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى الخميس الماضي، تغييرًا وزاريًا محدودًا شمل ست وزارات، وهي الداخلية، والتربية والتعليم، والثقافة، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، واستحداث وزارتي السكان، والتعليم الفني.

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