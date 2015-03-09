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وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مكثفة مع عاطف حلمى بشأن المؤتمر الاقتصادى

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وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مكثفة مع عاطف حلمى بشأن المؤتمر الاقتصادى وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مكثفة مع عاطف حلمى بشأن المؤتمر الاقتصادى
قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انه يعقد اجتماعات طويلة مع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق للتجهيز و التحضير للمؤتمر الاقتصادى الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وبحث المشروعات التى سيتم عرضها.

وأوضح نجم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيواصل اجتماعاته المطولة اليوم الإثنين، مع المهندس عاطف حلمى الذى لا يبخل بأى معلومة او جهد فى هذا الاتجاه ولا يدل إلا على كرم الأخلاق وأنه جارى الاتفاق و التنسيق بشان دور كل منا فى المشاركة بالمؤتمر الاقتصادى.
>كان المهندس ابراهيم محلب قد وجه دعوة للمهندس عاطف حلمى وعدد من الوزراء الذين خرجوا فى التغيير الوزارى الاخير، للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى حيث تعتزم الوزارة عرض العديد من المشروعات الهامة.

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