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الجامعة البريطانية تعقد منتدى البحث العلمى الأول بحضور فريد خميس

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الجامعة البريطانية تعقد منتدى البحث العلمى الأول بحضور فريد خميس الجامعة البريطانية تعقد منتدى البحث العلمى الأول بحضور فريد خميس
تعقد الجامعة البريطانية الثلاثاء المقبل منتدى البحث العلمى الأول بالجامعة، والذى يناقش أطروحات بحثية قدمت من أعضاء هيئة تدريس الجامعة وحصلت على منح بحثية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويشارك فى المنتدى محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عمرو عدلى رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

ومن المقرر أن تختتم مناقشات المنتدى بزيارة للمصنع المنتج للطواحين الهوائية المستخدمة فى انتاج الطاقة، باعتباره أحد المشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.

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