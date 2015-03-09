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محافظ القاهرة: تشغيل نظام مراقبة يرصد "كل حركة" بوسط العاصمة بداية مايو

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محافظ القاهرة: تشغيل نظام مراقبة يرصد "كل حركة" بوسط العاصمة بداية مايو محافظ القاهرة: تشغيل نظام مراقبة يرصد "كل حركة" بوسط العاصمة بداية مايو
أكد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أنه بداية من مايو المقبل سيتم رصد كل حركة فى وسط القاهرة من خلال استكمال مشروع التحكم الإلكترونى والمراقبة الإلكترونية لـ250 تقاطعا فى القاهرة مع إنشاء غرف تحكم مركزية بنهاية مايو المقبل .

وأوضح محافظ القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم رصد كل شىء من خلال غرفتين للتحكم واحدة بمقر المحافظة والأخرى فى الإدارة العامة للمرور، ومن ينفذ حادثة "هيجى هيجى" سيتم رصد كل تحركاته على بعد كيلو من كل مفرق من المفارق .

وأضاف المحافظ أن غرفة التحكم الرئيسية المتواجدة بجراج التحرير تم الانتهاء من عملها بكفاءة، بالإضافة إلى تركيب أجهزة إنذار ضد الحرائق، و50 كاميرا لاستعرض مراقبة السيارات والجراج من الداخل والخارج، حيث إن سعة الجراج تصل لعدد 1700 سيارة و24 أتوبيسا سياحيا، بالإضافة إلى 600 سيارة، يستوعبها جراج التحرير 2 "عمر مكرم".


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