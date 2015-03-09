مصدر: 4032 وحدة سكنية بتمويل إماراتى جنوب بورسعيد

أكد مصدر لليوم السابع بأنه تم تخطيط مناطق الامتداد العمرانى جنوب بورسعيد المجاور لمشروع 168 عمارة بعدد 4032 وحدة سكنية بالمنطقة A"" بتمويل إماراتى، والتى تم تخصيصها بالقرار 180 لسنة 2014 وتقام على مساحة 37،7 فدان.

وأضاف المصدر أنه تم تقسيم باقى المنطقة إلى شرائح منها الشريحة "أ" التى تستوعب 112 عمارة والشريحة "ب" تستوعب 2484 وحدة سكنية بمسطح 22،9 فدان والشريحة "ج" تستوعب 117 عمارة بعدد 6372 وتقام على مساحة 65،8 فدان.

وأشار المصدر أن عدد العمارات بالشرائح الثلاثة 358 عمارة بإجمالى 12 ألفا 888 وحدة سكنية، لافتا أن جميع هذه العمارات تتكون من أرضى و5 أدوار علوية بمساحة 75 م مربع.

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