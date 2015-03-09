وزارة الشباب: قوافل تعليمية لأطفال الشوارع بمشاركة "التضامن" و"الأوقاف"

قالت نعمات ساتى، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، إنها ستقوم اليوم بتفقد عدد من الجمعيات الأهلية ودور استقبال أطفال الشوارع، من أجل تحديد الجمعيات ودور الاستقبال التى ستقوم برنامج "القوافل التعليمية لأطفال الشوارع" بها.

وأضافت نعمات ساتى، لـ"اليوم السابع" أن البرنامج سيتم تنفيذه بالتنسيق مع عدد من الوزارات منها "التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والأوقاف فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة"، كمرحلة أولى، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء فصول تعليمية للمتسربين من التعليم والذين يعانون من الأمية الكاملة.

وأشارت نعمات ساتى، إلى أن البرنامج سيكون بالأساس برنامجا تأهيليا وليس تعليميا فقط وسيتم تدريس اللغة العربية والرياضيات، وسيكون هناك برامج للتنشئة الوطنية والدينية وورش عمل فنية مع توفير شنط مدرسية وكتب دراسية وزى رياضى.

وأوضحت نعمات ساتى أن التعليم فى تلك الفصول سيكون تعليم "غير مباشر" بإنشاء فصول بمراكز استقبال أطفال الشوارع والجمعيات الأهلية لافتة إلى أن هناك مرحلتين عمريتين من 6 إلى 13 سنة سيتم تدريبهم على الحرف البسيطة والفنية و14 - 18 تعليم فنى من خلال ورش مدراس التعليم الفنى موضحة أن وزارة الشباب ستقوم بتنظيم معارض لمنتجاتهم وتنظيم ملتقيات توظيف.

وتابعت نعمات ساتى، أنه سيتم تنظيم برنامج زيارات فنية واجتماعية ونشاط رياضى يوم الجمعة من كل أسبوع حتى يشعر هؤلاء الأطفال بالأمان، قائلة: "إن الهدف من تلك البرنامج هو إعادة تأهيل أطفال الشوارع والقضاء على أميتهم والعمل على انضمامهم للجمعيات الأهلية، أو العودة لمنازلهم".

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