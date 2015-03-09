أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انطلاق أول طائرة بالطاقة الشمسية من أبو ظبى فى رحلة تجريبية حول العالم

Google+ Print
انطلاق أول طائرة بالطاقة الشمسية من أبو ظبى فى رحلة تجريبية حول العالم انطلاق أول طائرة بالطاقة الشمسية من أبو ظبى فى رحلة تجريبية حول العالم
انطلقت منذ قليل، أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل دون قطرة وقود واحدة، لأول مرة فى التاريخ، فى رحلة تجريبية من أبو ظبى تطوف العالم وتعود لنقطة الانطلاق مرة أخرى فى الإمارات.

وتحمل الطائرة الجديدة اسم (Solar Impulse 2)، وتم العمل على تطويرها على مدار السنوات الماضية، وتعمل الطائرة بالطاقة الشمسية ومصممة بالكامل بطريقة متطورة وتعتمد على تقنيات حديثة لم تستخدم من قبل فى الطيران، فهى مزودة بأكثر من 17 ألفًا من الخلايا الشمسية الموضوعة على أجنحة الطائرة، والتى تدعم بدورها مجموعة من المحركات.

كما أن طائرة (Solar Impulse 2)، مزودة بأربع بطاريات ليثيوم تخزن الطاقة الشمسية، من أجل استخدامها فى الأوقات الليلة الباردة، وبفضل البطاريات المتطورة المزودة بها الطائرة فهى قادرة على الطيران ليلاً ونهارًا دون أى توقف، وهو ما يساعدها فى إنجاح رحلتها الأسطورية التى يتحدث عنها العالم.

بالصور..انطلاق أول طائرة بالطاقة الشمسية من أبوظبى فى رحلة حول العالم خلال ساعات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365