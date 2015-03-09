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وضع قائد سفينة صينية قيد الإقامة الجبرية في كولومبيا لنقله معدات عسكرية إلى كوبا

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وضع قائد سفينة صينية قيد الإقامة الجبرية في كولومبيا لنقله معدات عسكرية إلى كوبا وضع قائد سفينة صينية قيد الإقامة الجبرية في كولومبيا لنقله معدات عسكرية إلى كوبا

أرشيفية

أمر قاض في مدينة قرطاجنة بشمال كولومبيا بوضع قائد السفينة الصينية “دا دان شيا” المحتجزة منذ أسبوع، قيد الإقامة الجبرية بسبب نقل معدات عسكرية إلى كوبا غير مصرح بها، حسب ما أعلنت المحكمة أمس الأحد.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الكابتن وو هونج سيبقى في قرطاجنة تحت مراقبة السلطات حتى انتهاء التحقيق حول هذه الحمولة التي لا توجد معه أي وثيقة رسمية بها.

وتم اعتراض السفينة الصينية في خليج قرطاجنة على الساحل الكاريبي لكولومبيا وعلى متنها حمولة كبيرة من المعدات العسكرية بينها مئة طن من المسحوق و2,6 مليون صاعق وعناصر لصنع قذائف، حسب ما ذكرت السلطات الكولومبية الثلاثاء الماضي.

وسوف توجه إلى قائد السفينة تهمة نقل اسلحة. ونددت وزارة الخارجية الصينية بالاجراءات الكولومبية مؤكدة ان حمولة السفينة تتطابق مع القانون الدولي.

وكان من المقرر أن تتوقف السفينة لبعض الوقت في مرفأ بارانكيلا المجاور قبل أن تستأنف رحلتها إلى هافانا.

أ ف ب

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