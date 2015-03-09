وزير الإسكان يلتقي سفير إيطاليا

استقبل معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، في مكتبه بمقر الوزارة، أمس، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة ماريو بوفو.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع وزارة الإسكان الحالية ، والرؤية الطموحة في سبيل توفير السكن المناسب للمواطنين ضمن مشاريع تنموية تشمل جميع مناطق المملكة، تحتوي على خدمات ومرافق متكاملة. وأبرز دعم خادم الحرمين الشريفين ومتابعته حفظه الله لكل ما يهم المواطنين وخاصة الإسكانية.

وأكد معالي وزير الإسكان أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الوثيقة والتواصل والتعاون في الشأن الإسكاني والاستفادة من الخبرات الدولية، مما يساعد في تنميته والارتقاء به.

وأثنى السفير على جهود وزارة الإسكان في التخطيط وخطواتها التنفيذية في قطاع الإسكان والآليات المستخدمة بتقديم الطلبات الالكترونية وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها متمنياً التوفيق والنجاح لها.