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اجتماع تحضيري لمهرجان الحريد بجازان

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اجتماع تحضيري لمهرجان الحريد بجازان اجتماع تحضيري لمهرجان الحريد بجازان
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وكيل إمارة جازان مترئساً الاجتماع

جازان - محمد يامي، تصوير - مرزوق الفيفي

    ترأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان الحريد الثاني عشر للعام الحالي 1436ه وذلك بقاعة الاجتماعات بإمارة المنطقة. وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها تشكيل اللجان العاملة ومشاركات الجهات الحكومية في المهرجان وأدوار اللجان العاملة بمهرجان الحريد, واستعراض البرامج والفعاليات التي ستنفذ طيلة أيام المهرجان. حيث تحدد أن يكون يوم الصيد في الثاني والعشرين من الشهر القادم على أن تسبقه بأيام اقامة العديد من البرامج والفعاليات، كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

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