م. آل عمار رئيساً لبلدية وادي الدواسر

باشر المهندس رشيد بن عجب آل عمار مهام عمله رئيسا لبلدية محافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك إثر القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بتعيين آل عمار رئيساً لبلدية محافظة وادي الدواسر.

يشار إلى أن المهندس آل عمار يعد من الكوادر الوطنية المؤهلة فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود، حيث كان يشغل منصب رئيس بلدية الهدار التابع لمحافظة الأفلاج.

ورفع العمار عظيم شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية ولأمين منطقة الرياض على هذه الثقة سائلاً الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية التي كلف بها وأن يكون عند حسن الظن.