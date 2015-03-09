ولي ولي العهد يستقبل السفير الألماني

الرياض واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه بالوزارة اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بوريس روغه، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار آفاق التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.