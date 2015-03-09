أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي ولي العهد يستقبل السفير الألماني

Google+ Print
ولي ولي العهد يستقبل السفير الألماني ولي ولي العهد يستقبل السفير الألماني
318699234397.jpg

الأمير محمد بن نايف مستقبلاً السفير الألماني

الرياض واس

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه بالوزارة اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بوريس روغه، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار آفاق التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية