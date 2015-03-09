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الليكود يتعهد بعدم الإنسحاب من الضفة أوالقدس حال فوز نتنياهو بالرئاسة

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الليكود يتعهد بعدم الإنسحاب من الضفة أوالقدس حال فوز نتنياهو بالرئاسة الليكود يتعهد بعدم الإنسحاب من الضفة أوالقدس حال فوز نتنياهو بالرئاسة
تعهد حزب الليكود الإسرائيلى الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من الضفة الغربية أو القدس الشرقية وعدم تقديم أى تنازلات للفلسطينيين حال فوز نتنياهو برئاسة الوزراء لفترة ثالثة.

ويأتى هذا التعهد فيما يكافح الحزب اليمينى لكسب أصوات الإسرائيليين المتشددين قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى السابع عشر من مارس.

كما يأتى بعدما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأوسع انتشارا فى إسرائيل وثيقة وصفتها بأنها نتجت عن مفاوضات سرية بين مبعوث كبير لنتنياهو وممثل رفيع عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

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