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السعودية تعلن انعقاد المحادثات لإنهاء الأزمة اليمنية في الرياض

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السعودية تعلن انعقاد المحادثات لإنهاء الأزمة اليمنية في الرياض السعودية تعلن انعقاد المحادثات لإنهاء الأزمة اليمنية في الرياض


>ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلًا عن بيان للديوان الملكي السعودي، إن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على استضافة محادثات في الرياض لإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال البيان إن السعودية طلبت من دول مجلس التعاون الخليجي بناء على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استضافة المحادثات في الرياض حيث المقر الرئيس للمجلس وإن دول المجلس وافقت.

وأضاف البيان أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال البيان” أبدت دول المجلس ترحيبها واستجابتها لطلب فخامة الرئيس اليمني بعقد المؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون بالرياض وأن تتولى أمانة المجلس وضع كل الترتيبات اللازمة لذلك.”

رويترز

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