أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على متهم بحرق كنيسة بنى مزار بالمنيا

Google+ Print
القبض على متهم بحرق كنيسة بنى مزار بالمنيا القبض على متهم بحرق كنيسة بنى مزار بالمنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على متهم بحرق كنيسة بنى مزار، خلال أحداث الشغب فى أغسطس 2013.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على متهم من مركز مطاى مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7067 لسنة 2013 إدارى مركز مطاى حرق كنيسة بنى مزار.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 متهمين هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف، كما تم القبض على 3 متهمين آخرين مطلوبين فى قضايا جنائية متنوعة، منها قتل وشروع فى قتل وسرقة بالإكراه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365