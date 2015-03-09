القبض على متهم بحرق كنيسة بنى مزار بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على متهم بحرق كنيسة بنى مزار، خلال أحداث الشغب فى أغسطس 2013.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على متهم من مركز مطاى مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7067 لسنة 2013 إدارى مركز مطاى حرق كنيسة بنى مزار.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 متهمين هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف، كما تم القبض على 3 متهمين آخرين مطلوبين فى قضايا جنائية متنوعة، منها قتل وشروع فى قتل وسرقة بالإكراه.