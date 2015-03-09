ضبط 6 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة،أمس الأحد، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، حملة تموينية مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "خميس ع ع" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمدينة حوش عيسى لقيامه بتجميع عدد ( 6 ) طن أسمدة زراعية مدعمة، ومخصصة لبنك التنمية الائتمان الزراعى، ومحظور تداولها بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتحرر المحضر 4063/2015 جنح مركز شرطة حوش عيسى.

كما تم ضبط "عبدالله م م" قائد السيارة رقم 901112 نقل بحيرة لقيامه بتجميع عدد ( 25 ) إسطوانة غاز مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتحرر المحضر 7141/2015 جنح مركز شرطة الدلنجات.