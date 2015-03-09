أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 6 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

Google+ Print
ضبط 6 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط 6 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة،أمس الأحد، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، حملة تموينية مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "خميس ع ع" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمدينة حوش عيسى لقيامه بتجميع عدد ( 6 ) طن أسمدة زراعية مدعمة، ومخصصة لبنك التنمية الائتمان الزراعى، ومحظور تداولها بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتحرر المحضر 4063/2015 جنح مركز شرطة حوش عيسى.

كما تم ضبط "عبدالله م م" قائد السيارة رقم 901112 نقل بحيرة لقيامه بتجميع عدد ( 25 ) إسطوانة غاز مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتحرر المحضر 7141/2015 جنح مركز شرطة الدلنجات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365