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اليوم.. نظر دعوى اعتبار طلاب الأورمان بحادث البحيرة شهداء وصرف معاش لذويهم

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اليوم.. نظر دعوى اعتبار طلاب الأورمان بحادث البحيرة شهداء وصرف معاش لذويهم اليوم.. نظر دعوى اعتبار طلاب الأورمان بحادث البحيرة شهداء وصرف معاش لذويهم
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المرفوعة من السيدة عزة السيد عيد والدة الطالب محمود هشام رجب الأقرع الطالب بمدرسة الأورمان بالإسكندرية والمتوفى محروقا بحادثة الأتوبيس بالبحيرة، بإلغاء قرار المصرية السلبى بالامتناع عن اعتباره من الشهداء، وصرف معاش الشهيد وكل الامتيازات والاستحقاقات الأخرى التى كفلها القانون لعائلة الشهيد من الدرجة الأولى.

وقالت والدة الطالب المرحوم إنه بتاريخ 5 نوفمبر الماضى فقدت ابنها الوحيد وتوفى محروقا نتيجة حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعى بالبحيرة، وأن محافظ البحيرة صرف له مبلغا بسيطا لا يعوض أهله عن الأضرار النفسية التى لحقت بهم من هذا الحادث الأليم الذى راح ضحيته 17 تلميذا ماتوا بالحرق، ولعجز الدولة عن إنقاذ حياتهم نتيجة تقصير الأمن فى فرض النظام والأمن بالطرق السريعة، وأنها تطالب باعتبار ابنها شهيدا وصرف معاش الشهيد، وأكدت الأم أن المال لا يعوضها فقدان ابنها لكنها تطالب بحقوقه الدستورية على الدولة.

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مصر 365

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