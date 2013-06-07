التموين: بدء تسجيل وإضافة المواليد الجدد على الموقع الالكتروني للوزارة غدًا



> صرح الدكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم غدا السبت بدء قيام المواطنين بعملية تسجيل وإضافة المواليد الجدد مابعد 2005 على موقع بوابة الحكومة الالكتروني.

وأضاف الفراش – فى تصريحات صحفية، اليوم، الجمعة،- أن المواطنين سيقومون بالدخول على رابط “بوابة الدعم”، موضحا أنه يشترط لإضافة المواليد أو إجراء خصم أفراد أن يستوفى أولا الأرقام القومية لكل من صاحب البطاقة والتابعين في البطاقة وتستوفى البيانات من خلال الضغط على “استكمال البيانات ؟ إضافة مواليد”.

> ولفت إلى ضرورة الضغط على “استكمال البيانات ؟ إضافة مواليد” فيظهر اختياران أولهما مخصص لاستكمال بيانات البطاقة الذكية ، وثانيهما مخصص لاستكمال بيانات البطاقة الورقية.

> ونوه الفراش بالفرق بين كيفية استعمال شاشة “استكمال البيانات” المخصصة للبطاقات الذكية عن شاشة “استكمال البيانات” المخصصة للبطاقات الورقية ، في البطاقات الذكية يتم الاستعلام بواسطة رقم البطاقة الذكية + اسم صاحب البطاقة ، بينما في البطاقات الورقية يتم الاستعلام بواسطة الرقم القومي + اسم صاحب البطاقة.

> وأشار إلى أنه فى في حالة امتلاك المواطن لبطاقة ذكية : يضغط علي اختيار “بطاقة ذكية” يقوم باختيار المحافظة ثم الإدارة (يقصد بها الإدارة التموينية) ثم المكتب (مكتب التموين) ثم التاجر ثم يدخل رقم البطاقة التموينية (الذكية) واسم صاحب البطاقة كما هو مدون في الكارت ويضغط على زر استكمال .

> وأكد على ضرورة استكمال بيانات صاحب البطاقة أولا (الرقم القومي – بيانات الاتصال) وقيام المواطن باستكمال أفراد الأسرة (اسم فرد مستفيد ؟ الرقم القومي) ثم القيام بالضغط على زر حفظ .

> يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، واستبعاد أى شخص لا يستحق الدعم، خاصة العاملين بالخارج، حيث سيتم استبعادهم وسيتم صرف مقررات المواليد الجدد بعد إضافتهم على البطاقات التموينية بمجرد الانتهاء من عملية

> التسجيل التى ستستمر لمدة 4 أشهر، ومن المتوقع وصول عدد المسجلين الجدد لنحو 10 ملايين مواطن، ستتحمل الحكومة قيمة الدعم المقدم لهم من المقررات التموينية، بعد تنقية البطاقات من المتوفين والمسافرين.

أ.ش.أ