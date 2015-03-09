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حبس سائق وشقيقه لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بنزلة السمان فى الهرم

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حبس سائق وشقيقه لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بنزلة السمان فى الهرم حبس سائق وشقيقه لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بنزلة السمان فى الهرم
أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس كل من "علاء.س" عاطل، و"عمر.س" سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بمنطقة نزلة السمان بالهرم.

تعود تفاصيل تلك الواقعة حينما تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بالهرم من ضبط المتهمين بعدما وردت معلومات من مصادر سرية عن قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم الأثرية، وتم تكليف قوة أمنية بالتوجه لمقر الواقعة، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم قطع أوانى فخارية وشواهد أثرية، وتحرر محضر قيد برقم 8050 سنة 2015 جنح الهرم.

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