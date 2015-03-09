مصرع طفلين ونجاة والدتهما فى حريق بمركز الفشن جنوب بنى سويف(تحديث)

نجت ربة منزل من الموت وتفحمت جثتى نجليها بعد اندلاع حريق مساء أمس الأحد فى منزلهم بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف ، تم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة أحيل إلى مصطفى خليل مدير النيابة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا من العميد سامى توفيق مدير ادارة النجدة بنشوب حريق فى منزل بالطوب اللبن مكون من طابقين بقرية (تلت ) بمركز الفشن تقيم به فتحية حسن معوض، ربة منزل، أرملة وطفلاها فارس 5 سنوات وداليا (رضيعة)، بعد رحيل زوجها مصطفى عزت إبراهيم.

انتقل العقيد عمرو العدل، مأمور مركز الفشن ونائبه المقدم مدحت قرنى وبرفقتهما سيارتى إطفاء وإسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعده الأهالى وإنقا ذ الأم وإخرجها من المنزل قبل أن تأت النيران على محتوياته، ويلقى طفليها مصرعهما فى الحريق.

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